CARONNO PERTUSELLA – A pochi mesi dallo sbarco di Poste italiane nel mercato dell’energia sono già stati sottoscritti oltre 250 mila contratti in tutta Italia. Varese è la terza provincia della Lombardia con l’11 per cento delle sottoscrizioni attivate e l’Ufficio postale di Caronno Pertusella si è distinti fra le 176 sedi postali per numero di contratti sottoscritti in tutta la provincia. Raccogliamo a questo proposito la testimonianza di Giovanni Venegoni, direttore dell’Ufficio postale caronnese che ogni giorno serve oltre 200 clienti.

“Poste Energia rispecchia nella sua proposizione tutti i valori che Poste incarna: semplicità, trasparenza e sicurezza. I nostri clienti hanno accolto davvero bene la nostra proposta, il più grande vantaggio in assoluto è quello di poter contare su un prezzo bloccato per 24 mesi e soprattutto su una rata fissa. Condizione che permette loro di non avere soprese a fine mese in bolletta, sia a quelli più anziani che contano sulle loro pensioni, ma anche ai clienti più giovani che in questo modo possono pianificare meglio le loro uscite finanziarie. Il fatto poi che la fornitura derivi da fonti rinnovabili è un plus che aiuta ulteriormente nel far scegliere la nostra offerta” racconta Giovanni Venegoni, direttore dell’Ufficio postale di Caronno Pertusella che gestisce mediamente oltre 200 clienti al giorno e che ospita uno degli 11 Punti Casa famiglia della provincia di Varese, dove sono disponibili, oltre all’offerta energia, le offerte di telefonia, le polizze Rca e dove è possibile richiedere strumenti di pagamento quali la PostePay Evolution e anche tutti i prodotti tipici del risparmio postale (Libretto di Risparmio e Buono Fruttifero Postale). L’offerta energia si distingue inoltre per l’attenzione alla sostenibilità ambientale e incentiva il consumo consapevole, puntando sulla sensibilizzazione del cliente ai benefici, non solo economici, di contenere i propri consumi. L’energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono totalmente compensate.

Si ricorda che presso tutti gli uffici è possibile prenotare un appuntamento tramite l’App Ufficio Postale per riservare il proprio accesso. Cliccando sul tasto “prenota ticket” è possibile verificare in tempo reale il numero di clienti in attesa e scegliere tra l’opzione “Mettiti in fila” o “prenota turno ” per eseguire l’operazione in un momento successivo. Se si sceglie l’opzione “Mettiti in fila” l’applicazione genererà automaticamente un numero di chiamata che comprende l’indicazione dei clienti in attesa in quel momento e dell’ultimo numero chiamato. Sarà la stessa App ad indicare al cliente, con una notifica, il momento in cui avvicinarsi ed entrare nell’Ufficio postale. Con l’opzione “Prenota turno” invece il cittadino selezionerà il tipo di servizio richiesto (Bollettini, Telefonia e Carte, Spedizioni, Polizze Rc Auto e Spid), il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione.

(foto: Giovanni Venegoni, direttore delle Poste a Caronno Pertusella)

16062023