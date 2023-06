x x

SARONNO – “Saranno interventi di piccola portata che realizzeremo nell’auditorium Aldo Moro per fare in modo di renderlo fruibile come sede del consiglio consiglio”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che ieri sera rispondendo alla domanda di un cittadino durante la serata “Partecipiamo” del Santuario sulle precarie condizione della sala con sede in viale Santuario.

“Viste le infiltrazioni in Sala Vanelli abbiamo bisogno di una sede alternativa per il consiglio comunale e così realizzeremo alcuni interventi, dal costo contenuto, per sistemare l’impianto audio e le sedute in modo da consentire le sedute dell’assemblea cittadina”.

Secondo il sindaco la rinnovata Aldo Moro sarà pronta per la seduta di luglio dell’assemblea cittadina: “Credo che sarà ospitata anche quella di settembre almeno considerando i tempi necessaria per sistemare il tetto”.

Il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli dopo il sopralluogo con il drone e i primi rilievi hanno parlato di un costo intorno ai 70 mila euro.

