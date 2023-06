x x

SOLARO – Sarà presente anche la fanfara dei Bersaglieri al primo Memorial Michele Garruto, previsto per il prossimo sabato 8 luglio al centro sportivo Gaetano Scirea, in corso Berlinguer 2, a Solaro. Un evento che unisce sport, musica e solidarietà, in una soluzione che risulterà tra gli eventi estivi più ad impatto nell’intero comprensorio.

Dalle 16 alle 16.45 la fanfara dei Bersaglieri si esibirà dalle 16 alle 16.45, seguiti, a partire dalle 17, dall’intrattenimento musicale di Dj Tiri. Per la serata sarà presente un ciringuito ottagonale, dove si potrà acquistare cibo e bevande; il ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza. Sarà presente anche un area bimbi dove i più piccoli protranno giocare in sicurezza.

Ad organizzare questa grande manifestazione, Teodoro Garruto, fratello di Michele, il giovane che il 7 luglio del 2022 è rimasto vittima di un incidente stradale sulla tangenzialina che collega Saronno a Ceriano Laghetto, mentre rientrava a casa per la pausa pranzo.

