SOLARO – Incendio nella notte in via Tasso nel cuore di Solaro. A svegliare i residenti intorno alle 2 le sirene dei vigili del fuoco e dei carabinieri. I più attenti o chi era già sveglio aveva già sentito odore di bruciato e il bagliore delle fiamme. Il fuoco sarebbe, secondo i resoconto di alcuni testimoni, partito da una Mercedes per poi coinvolgere anche una Peugeot in sosta accanto e anche alla Fiat dall’altro lato.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha arginato prima e spento poi le fiamme. Sul posto anche i carabinieri che proprio con i pompieri hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause. Ingenti i danni a tutte e tre le vetture che erano regolarmente in sosta in via sosta nei pressi dell’intersezione con via Pirandello.

(foto: un fotogramma del video condiviso da alcuni testimoni su Facebook)

