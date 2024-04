Cronaca

SOLARO – Mezzi dei vigili del fuoco da Rho, Legnano, Saronno e Garbagnate sono intervenuti stamattina, domenica 7 aprile, in via Manzoni a Solaro.

Alle 8 è stata segnalata la presenza di fumo da uno scantinato di una palazzina nei pressi della rotonda. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno domato rapidamente le fiamme. Presenti anche i carabinieri competenti per il territorio per risalire, con i pompieri, alle cause dell’incendio. L’ipotesi al momento è quello che le fiamme siano parte da alcune scatole consegnate nei locali dello scantinato.

Fortunatamente non si sono registrati ne feriti ne intossicati ne tra i residenti ne tra i soccorritori. A scopo precauzionale è arrivata sul luogo dell’incendio anche un’ambulanza inviata dalla centrale operativa di Areu.

(foto archivio)

