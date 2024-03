Città

SARONNO – Sanguinante davanti alla stazione viene soccorso ma… aggredisce i carabinieri.

Intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala ieri sera a Solaro. L’allarme è scattato alle 19.30 quando è stato notato del fumo sul balcone di un appartamento condominiale, al terzo piano di uno stabile di via Mercato a Villaggio Brollo. Oltre ai carabinieri sul posto sono accorsi i pompieri dei distaccamenti di Desio e di Rho.

“Da lunedì 18 marzo inizieranno le lavorazioni di cantiere per arretrare il confine del Parco dell’ex seminario su via Varese e creare un percorso nel verde aperto a tutti fin dal termine di queste lavorazioni. Per questo motivo per circa un mese, meteo permettendo, sarà necessario ampliare l’area del cantiere di riqualificazione del parco, con alcune modifiche ai percorsi”. Lo comunica l’Amministrazione comunale.

