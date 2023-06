x x

CASTRONNO – Incidente alla stazione ferroviaria di Castronno sulla linea Gallarate-Varese di Trenord: sul posto, per competenza territoriale sono accorso i carabinieri della Compagnia di Saronno.

I fatti – Il dramma questa mattina, 17 giugno, quando alle 5.30 un uomo è stato investito e ucciso da un treno nei pressi della stazione del paese. I soccorsi sono stati immediati, sono arrivate ambulanza, automedica, vigili del fuoco, polizia ferroviaria ecarabinieri, ma per l’uomo, di cui al momento non sono note le generalità, non c’era più nulla da fare. Sono ora in corso gli accertamenti sulla dinamica dei fatti ovvero se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario.

I ritardi – La circolazione ferroviaria ha subito ovviamente ripercussioni: sulla linea è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi tra Varese e Gallarate ed è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviaria tra cancellazioni e limitazioni. La circolazione dei treni tra Albizzate e Varese è attualmente sospesa per consentire lo svolgimento di tutti gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. Rfi fa sapere che dalle ore 8.20 la circolazione ferroviaria sulla linea Gallarate- Varese, precedentemente sospesa per l’investimento mortale di una persona fra Albizzate e Varese, è tornata regolare dopo gli accertamenti necessari da parte dell’autorità giudiziaria intervenuta sul posto. Effetti sulla mobilità ferroviaria: due Regionali con ritardi fino a 55 minuti, 23 cancellati e 9 limitati.

