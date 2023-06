x x

CARONNO PERTUSELLA – Rubano in negozio, presi dai carabinieri. Lo scorso 14 giugno, i carabinieri della Compagnia di Saronno hanno arrestato due cittadini cileni rispettivamente di 30 e 24 anni, sorpresi nella flagranza del reato di furto aggravato.

I due si erano impossessati, all’interno di una rivendita di prodotti tecnici professionali di Caronno Pertusella, di 6 telecamere per videosorveglianza e 4 kit antintrusione per un valore di circa 1200 euro, occultandoli all’interno di uno zaino.

Il personale addetto alla vigilanza, presente all’interno della rivendita, ha notato l’atteggiamento sospetto dei due, riuscendo a bloccarli, prima che si allontanassero.

Sono quindi stati allertati, mediante il numero unico di emergenza, i carabinieri della Compagnia di Saronno, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, i quali sono arrivati immediatamente sul posto ed eseguivano il controllo sui due soggetti, trovandoli in possesso dell’intera refurtiva che è stata restituita agli aventi diritto.

Entrambi, dopo le formalità di rito, sono quindi stati tratti in arresto. Per entrambi l’arresto è stato convalidato e, non avendo una residenza in Italia, passeranno i prossimi giorni in carcere in attesa delle pratiche per l’espulsione. Nessuno dei due, infatti, era regolare sul territorio nazionale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione