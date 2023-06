x x

SARONNO – Unitre si prepara ad un nuovo anno accademico, pubblicando sul suo sito tutte le informazioni relative alle iscrizioni all’anno 2023-2024.

Le prenotazioni dei numeri e le iscrizioni al nuovo anno accademico 2023-2024 potranno essere effettuate online. Per le prenotazioni numeri sarà possibile procedere da giovedì 31 agosto alle 9 a domenica 3 settembre alle 18: selezionando la voce “Iscrizioni” su www.unitresaronno.it, scegliere mattino o pomeriggio dal 11 al 22 settembre; è possibile anche procedere telefonicamente, da lunedì 4 a venerdì 22 settembre, con orario di segreteria 10-12 e 15-18, telefoniche chiamare al 0296704811 o 0296705169: un operatore progressivamente assegnerà e registrerà nominativi per il mattino o pomeriggio dal 11 al 22 settembre 2023.La prenotazione numeri online non dà precedenza rispetto a quella telefonica in quanto le numerazioni saranno parallele.

Per quanto riguarda le iscrizioni, invece, la finestra rimarrà aperta da lunedì 11 a venerdì 22 settembre, dalle 9-12 e 15-18 con prenotazione online e telefonica; da lunedì 25 a giovedì 28 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 senza prenotazione.

L’inizio dell’anno accademico è previsto per lunedì 2 ottobre.

