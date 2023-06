x x

SARONNO – Tre giovani per il Fbc Saronno: si va delineando la rosa della prossima stagione ed il direttore sportivo Ivan Zampaglione ha chiesto a tre giovani già in maglia nella scorsa stagione in Promozione di restare anche nella prossima in Eccellenza. Il riferimento va a Rivaldo Monteiro, portiere che quasi sempre ha vestito la casacca da titolare; al difensore Federico Bredice ed al promettente Manuel Pozzi, che viene promosso dalla juniores.

Il resto della rosa

Confermato pure il difensore centrale Marco Torriani. Al Saronno è stato già riconfermato anche il centrocampista Di Noto. La campagna per allestire la squadra in vista del prossimo campionato intanto va avanti. E’ rimasto anche il capitano Giovanni Bello. Nuovo arrivo il centrocampista Stefano Baldan.

(foto Andrea Elli: il portiere Rivaldo Monteiro in campo con la prima squadra del Fbc Saronno nell’ultimo campionato di Promozione, che è stato vinto da parte dei biancocelesti)

19062023