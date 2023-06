x x

SARONNO – Colpi di mercato del direttore generale Marco Proserpio e del direttore sportivo Ivan Zampaglione del Fbc Saronno: alla rosa per il prossimo campionato nel quale i bianoccelsti sono nepromossi in Eccellenza si è aggiunto l’esperto Stefano Baldan.

Esperienze in serie D con Casatese e Varesina, poi in Eccellenza con Ardor Lazzate e Muggiò. Questo l’identikit di Baldan. Nativo di Garbagnate Milanese, classe 1991, Baldan ha in passato vestito anche la maglia di Caronnese, Pro Patria e Borgosesia. E’ un centrocampista.

Confermato pure il difensore centrale Marco Torriani. Al Saronno è stato già riconfermato anche il centrocampista Di Noto. La campagna per allestire la squadra in vista del prossimo campionato intanto va avanti. E’ rimasto anche il capitano Giovanni Bello.

