CISLAGO / SOLARO – Oggi alle 6 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago alla stazione ferroviaria di piazzale stazione a Cislago, per un malore. E’ stato soccorso un uomo di 37 anni, trasportato all’ospedale di Tradate per accertamenti, in condizioni comunque non preoccupanti.

Scontro auto-moto questa mattina alle 9.15 in via Roma a Solaro: sul posto una ambulanza della Croce rossa di Misinto il cui equipaggio ha soccorso due ragazzi entrambi di 18 anni, trasportati all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso, in condizioni comunque non preoccupanti. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho, per i rilievi del sinistro.

(foto archivio: intervento dei soccorsi nella zona)

19062023