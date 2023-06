x x

SARONNO – In questa stagione incredibile, lo scorso 17 giugno Eleni Moia ho portato a Saronno la prima medaglia internazionale dalla Mediterranean Cup con il bronzo nei 100 metri farfalla con 1.03.56 e l’ oro nella staffetta 4x 100 metri mista femminile con una strepitosa frazione a farfalla con 1.02.64. Ieri domenica 18 giugno è arrivata un’altra medaglia importante per Eleni che guadagna il bronzo nei 200 farfalla in una gara entusiasmante, dove però non era al massimo della condizione.

“Complimenti – spiega Rari Nantes – a Eleni e a tutta la squadra italiana che si aggiudica il primo posto in tutte le classifiche di team (femminile maschile e complessiva)”.

E’ la prima trasferta per Eleni e per tanti giovani talenti scelti dal commissario tecnico degli Azzurrini Marco Menchinelli, formazione che conferma la vittoria italiana ottenuta nell’edizione 2022.

Dirigenti, tecnici e atleti attendono con ansia il rientro di Eleni per congratularsi personalmente per questa trasferta che resterà indimenticabile nella storia della Rari Nantes Saronno.

