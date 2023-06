x x

UBOLDO – Gli open day del 10-11 giugno, dedicati al progetto di Sport Inclusivo di Rugbio/Ideabili, hanno accolto bambini e ragazzi di età diverse e con diverse caratteristiche personali.

Il team Inclusione ha assistito i partecipanti, coinvolgendoli nelle varie stazioni che sono state approntate, come dimostrazione delle varie discipline: calcio, tennis, rugby, basket e footbike.

“A tutti abbiamo voluto trasmettere il senso del progetto – dicono gli organizzatori – che ha lo scopo di coinvolgere nelle attività sportive anche le persone con disabilità, dedicando loro una particolare attenzione. Il nostro obiettivo è quello di stimolare i ragazzi al superamento dei propri limiti, in un ambiente accogliente e non competitivo, in modo che possano acquisire nuove competenze e conquistare fiducia in se stessi.”

Il progetto continuerà ora con il Camp Estivo, con l’obiettivo di diventare, a partire da settembre, una vera e propria offerta stabile, aperta a tutti.

