SARONNO – E’ stato visitato e medicato di ferite non gravi al pronto soccorso dell’ospedale cittadino: il riferimento va al motociclista di 57 anni rimasto contuso stamane all’alba, erano da poco passate le 5.30, mentre percorreva via Varese e con la sua moto è entrato in collissione con una autovettura. Il sinistro si è verificato nei pressi della grande rotonda all’incrocio con viale Lazzaroni, proprio al confine con Gerenzano dove si trova la zona dei centri commerciali.

Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese, il cui equipaggio si è preso cura del cinquantasettenne. I militari dell’Arma si sono occupati di deviare il traffico e poi dei rilievi dell’incidente al fine di ricostruirne la dinamica e chiarire le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

20062023