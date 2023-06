x x

VARESE – Oggi alle 8.30 a Gazzada Schianno sulla Sp 20 in via Morazzone un’autovettura è rimasta chiusa tra le sbarre di un passaggio a livello, il treno che sopraggiungeva ha urtato la vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa, gli operatori hanno messo in sicurezza l’area. Non si sono registrati feriti.

L’accaduto, sulla linea fra Milano e Porto Ceresio, ha provocato una serie di ritardi ferroviari, e ci sono state anche delle cancellazioni. Le forze dell’ordine, a loro volta accorse, stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti.

(foto: l’auto bloccata nel passaggio a livello ed il treno che l’ha urtata)

20062023