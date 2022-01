MORAZZONE – Sono pochi i dettagli che trapelano sulla tragedia avvenuta ieri sera a Morazzone. Al momento le indagini dei carabinieri di Varese e di Saronno proseguono nel massimo riserbo anche per cercare di spiegare l’accaduto con precisione.

L’allarme è scattato ieri alle 19 quando un uomo ha raggiunto la moglie che si trovava a casa dei genitori a Gazzada. L’ha aggredita tentando di ucciderla a pugnalate e poi è scappato. La donna è stata soccorsa dai familiari e dal personale sanitario inviato sul posto da Areu. E’ stata portata al pronto soccorso per le cure del caso. E’ provata dall’accaduto ma non in pericolo di vita.

I militari si sono subito messi sulle tracce dell’uomo portando alla drammatica scoperta: il corpo senza vita del figlio di 7 anni nell’abitazione dell’uomo a Morazzone.

I carabinieri hanno rintracciato in mattinata il padre, un 40enne che è stato arrestato a Viggiù. Il fermo è arrivato dopo una caccia all’uomo partita alle 6 con 13 pattuglie. Al momento i militari della compagnia di Saronno e di Varese sono al lavoro sia con i rilievi scientifici sia ascoltando l’uomo. Tanti gli aspetti della vicenda ancora da chiarire.

