SOLARO – Posata la prima pietra per la nuova Rsa di Solaro: la nuova Residenza sanitaria assistenziale sorgerà in via San Quirico e sarà uno dei tasselli fondamentali della riqualificazione dell’intero quartiere San Pietro.

La posa della prima pietra è avvenuta lo scorso sabato 17 giugno: per l’occasione sono intervenuti la sindaca di Solaro Nilde Moretti, gli assessori Maurizio Castelnovo (Urbanistica) e Christian Caronno (Lavori pubblici), la consigliera regionale Michela Palestra ed il parroco don Giorgio Guidi. Presenti anche architetti e tecnici per la presentazione del progetto.

Il progetto è realizzato da Namira, Paarcihettura e Numeria Sgre in convenzione con il Comune di Solaro. Tra le varie compensazioni ottenute dall’Amministrazione Comunale, anche la costruzione di un centro diurno per anziani, la posa di nuove alberature, tariffe calmierate e posti riservati per i residenti e assunzioni agevolate e corsi di formazione per i lavoratori solaresi.

