SARONNO – È previsto per la giornata di oggi, giovedì 12 ottobre dalle 18.30 alle 20, l’evento organizzato dalla Rsa Focris di Saronno dal titolo “Le difficoltà del colloquio con l’anziano fragile”.

“Si tratta di una delle attività – dicono gli organizzatori – che Focris organizza per affrontare tematiche rispetto al proprio profilo di struttura ed utenza, ma che sono trasversali per tutta la cittadinanza che è chiaramente libera di partecipare e benvenuta, nel rispetto delle indicazioni sanitarie attualmente in vigore nella Rsa”.

“Una comunicazione con il famigliare attenta – così si legge sulla locandina – accogliente e che crea benessere, è un momento essenziale di cura. Saper instaurare un colloquio che favorisca il mantenimento dei legami affettivi ed emotivi, diventa complicato quando la malattia prende il sopravvento. Cosa fare? Cosa dire in certi momenti? Cosa evitare in altri? sono domande ricorrenti per tutti coloro che vivono vicino ad un famigliare ricoverato. La proposta di incontrarsi è per confrontarsi su situazioni e vissuti delicati della relazione e della vita in Rsa. L’incontro sarà tenuto da Mauro Pasqua, psicoterapeuta di Focris”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione