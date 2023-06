x x

GARBAGNATE MILANESE – Movimentato episodio l’altra notte alle porte del Saronnese: a Garbagnate Milanese due malviventi si sono arrampicati sui pluviali di una abitazione privata e sono entrati nell’abitazione per compiere un furto. E’ successo in via Monviso alle 22.30: hanno portato sul balcone alcuni oggetti prelevati dall’abitazione e preso del denaro contante ma sono stati “disturbati” da un vicino che li ha visto, ed hanno abbandonato parte della refurtiva, prendendo solo i soldi.

Sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire l’accaduto, nel tentativo di risalire all’identità dei banditi, che nell’immediatezza sono riusciti a fare perdere le tracce.

