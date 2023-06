x x

GERENZANO – In una recente e significativa evoluzione, il Satellite Gerenzano del Lions Club Rescaldina Sempione ha ufficialmente cambiato nome, diventando il rinomato Lions Club Gerenzano Basso Varesotto. Questo importante traguardo è stato raggiunto in meno di un anno dalla fondazione del satellite, suscitando grande soddisfazione tra i membri del club e la comunità locale.

Il presidente Andrea Fermata e il segretario Francesca Albore, le figure di spicco di questa trasformazione, si sono dichiarati estremamente felici per il risultato ottenuto. Il nuovo nome riflette non solo l’identità rinnovata del club, ma sottolinea anche il suo ruolo di primo piano nella promozione di iniziative sociali e di beneficenza nel territorio di Gerenzano e dell’intera area del Basso Varesotto.

Da quando è stato fondato il Satellite Gerenzano, il gruppo ha dimostrato un impegno costante nell’aiutare le persone bisognose e nel promuovere la solidarietà tra i cittadini. Grazie alla determinazione dei suoi membri, il satellite si è guadagnato una solida reputazione per il suo operato, riuscendo a coinvolgere un numero sempre crescente di volontari e sostenitori.

La decisione di trasformarsi in un club a sé stante è il risultato di un processo di crescita e consolidamento che ha coinvolto l’intera comunità di Gerenzano e dell’area circostante. Questo nuovo passo verso l’indipendenza rappresenta un ulteriore riconoscimento del valore e dell’impegno del Lions Club Gerenzano Basso Varesotto nel suo contributo al benessere della cittadina e dei suoi abitanti.

Il presidente Andrea Fermata ha affermato: “Siamo davvero entusiasti di questa trasformazione. Il nuovo nome sottolinea il nostro impegno costante verso la comunità locale e il desiderio di espandere le nostre iniziative benefiche nell’intera area del Basso Varesotto. Siamo grati a tutti coloro che hanno sostenuto il nostro satellite sin dalla sua fondazione e siamo fiduciosi che il Lions Club Gerenzano Basso Varesotto continuerà a crescere e a fare la differenza nelle vite di coloro che abbiamo l’onore di aiutare”.

La segretaria Francesca Albore ha aggiunto: “Questo è un momento emozionante per tutti noi. Siamo grati per il sostegno della comunità locale e siamo ansiosi di collaborare con nuovi partner nel Basso Varesotto per realizzare ancora più progetti significativi. Siamo impegnati nel portare avanti l’eredità del Lions Club Rescaldina Sempione e di offrire il nostro contributo nella promozione di valori come la solidarietà, l’empatia e il servizio disinteressato”.

Il Lions Club Gerenzano Basso Varesotto, con il suo nuovo nome, rappresenta un punto di riferimento importante per la cittadina di Gerenzano e per l’intera area del Basso Varesotto. Il club continuerà a dedicarsi con passione all’aiuto delle persone in difficoltà e allo sviluppo di progetti che promuovono il benessere della comunità locale.

Con questa trasformazione, il Lions Club Gerenzano Basso Varesotto si prepara a un futuro ancora più luminoso, in cui continuerà a offrire il proprio sostegno in modo incisivo ed efficace, confermando il suo ruolo di protagonista nella promozione del bene comune e nella creazione di una comunità più solidale e inclusiva.

(foto archivio)