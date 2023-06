x x

SARONNO – E’ in corso il countdown per la festa della ceramica che da venerdì 23 a domenica 25 porterà mostre diffuse e diversi laboratori in tutta la città. Tra i protagonisti Fabrizio Dusi un’artista che sa raccontare con gesti espressivi sintetici e molto forti l’aspetto fragile del mondo.

“I suoi personaggi, degli autoritratti declinati in tutte le forme possibili – spiega la curatrice Mara De Fanti – sottolineano come ciascuno di noi possa riconoscere una parte di sé stesso nell’altro. Il suo profilo, che diventa icona dell’umanità intera, con la bocca aperta propensa a far uscire parole di cui non abbiamo la semantica, colpisce lo spettatore nell’immediato”.

Ci saranno due mostre diffuse nei giorni della Festa della Ceramica: “Blablabla” sulle vetrine dei negozi del centro città e “People need Help” nella chiesa dei SS Pietro e Paolo, nella chiesa di San Francesco e nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli

Visite guidate alla Prepositurale e a “People Need Help” a cura di Cantastorie – Saronno

