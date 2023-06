Calcio 1′ cat, l’Sc United ha confermato il mister

x x

SARONNO / CESATE – Max Villa resta al timone dell’Sc United, la società nata un paio di anni fa dalla collaborazione fra Fbc Saronno e Sporting Cesate e che fa base al centro sportivo di via Dante a Cesate. Il tecnico che ha guidato la squadra nell’ultima parte dell’ultima stagione in Prima categoria, quando lo United ha sfiorato i playoff, resta dunque in panchina.

Questo il comunicato ufficiale.

La Sc UnitedD comunica la prosecuzione del rapporto sportivo con mister Max Villa, alla guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2023-2024. Buon lavoro e che sia una anno pieno di soddisfazioni.

(foto: la grafica con cui il Sc United ha annunciato la conferma di mister Max Villa)

