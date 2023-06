x x

GERENZANO – È previsto per la giornata di domani l’appuntamento con la Festa in Campagna, un momento di festa utile a recuperare gli antichi usi e costumi locali. L’evento è organizzato da Pro Loco Gerenzano e Uboldo, in collaborazione con il Parco dei Mughetti, presente all’evento con uno stand informativo sul parco, e patrocinata dal comune di Gerenzano e Uboldo.

Il punto di ritrovo è alle 10 del 25 giugno al Fontanile di San Giacomo, nell’area naturalistica di Gerenzano, dove la festa sarà collocata fino alle 12. Alle 12.30 il pranzo da consumare, tutti insieme, all’aperto con un menu vario: salamelle, prosciutto e melone e patatine fritte.

Non possono mancare partite a scala 40 e a burraco, che avranno il via alle 14.30; tra le 15 e le 16 partiranno le visite guidate alla chiesetta di San Giacomo. La conclusione della giornata sarà alle 16, con l’attesissima anguriata.

In caso di maltempo, la manifestazione verrà annullata.

