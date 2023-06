x x

Novità sarà il calcio femminile

CARONNO PERTUSELLA – Da lunedì 3 a giovedì 6 luglio allo stadio comunale di Caronno Pertusella in corso della Vittoria i “Caronnese calcio open days”. La novità d quest’anno è il calcio femminile.

“Sei nato tra il 2011 e il 2018? Ti piace giocare a calcio? Vuoi far parte delle squadre del settore giovanile della Caronnese della prossima stagione a partire da settembre? La Caronnese è pronta a schierare anche per la prossima annata sportiva 2023-2024 tutte le categorie del settore giovanile” fanno sapere dal club rossoblu, la cui formazione maggiore milita in Eccellenza.

Sono state dunque ufficializzate le date degli “Open Days” del settore di base che si terranno allo stadio comunale.

Per le iscrizioni agli open days sarà sufficiente andare su su caronnese.com o scrivere direttamente una email a [email protected] indicando nome, cognome e anno di nascita confermando presenza.

(foto archivio: una formazione giovanile della Caronnese)

