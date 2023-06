x x

SARONNO – In occasione del centenario della promulgazione della Legge n. 1395 del 24 giugno 1923, che ha istituito la professione di Architetto e Ingegnere in Italia, da cui sono nati gli Ordini Professionali di Architetti e Ingegneri, il gruppo degli “Architetti del Saronnese” ha chiamato a raccolta le colleghe e i colleghi, dando appuntamento a Villa Gianetti a Saronno per una foto celebrativa della ricorrenza, una sorta di “inno ai professionisti” per immagini.

Quarantacinque architetti di Saronno, Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Cislago, Gerenzano e Ceriano Laghetto si sono messi in posa sulla scalinata e sotto il portico di ingresso della villa comunale, ritratti dal collega Andrea Ceriani, specializzato nella fotografia di paesaggio e architetture.

Un legame forte con la città di Saronno e con il suo territorio, assecondando le indicazioni dell’Ordine professionale provinciale. Il gruppo informale di “lavoratori impegnati nella società civile”, nato tramite una chat di WhatsApp alla fine di novembre del 2017, ad oggi conta circa centoventi partecipanti, distribuiti sulle quattro province del Saronnese. Tra le diverse iniziative intraprese negli anni scorsi, la collaborazione a eventi culturali sui temi dell’architettura, dell’urbanistica e del paesaggio, e le “colazioni solidali” per la raccolta di fondi da destinare in beneficenza.

