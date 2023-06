x x

CASTRONNO – Traffico rallentato in autostrada A8 per un incidente avvenuto oggi alle 13.35 nel tratto fra Solbiate e Castronno, in direzione di Varese. Sul posto sono immediatamente accorsi i mezzi di soccorso, dopo che il conducente di una automobile ne aveva perso il controllo, col veicolo che è uscito di strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, la polizia stradale ed una ambulanza. Due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, nessuna è apparsa in pericolo di vita: si tratta di una donna di 47 anni ed un uomo di 51 anni.

Ingenti i danni materiali, la polstrada ha deviato il traffico per fare in modo che i soccorsi si svolgessero in sicurezza, e quindi gli agenti si sono occupati dei rilievi del sinistro al fine di ricostrurne con precisione la dinamica e chiarire le eventuali responsabilità.

(foto: il mezzo incidentato)

23062023