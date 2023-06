x x

SARONNO – Il video per denunciare il degrado del parchetto di via Biffi a Saronno è diventato virale: l’ha realizzato e pubblicato su TikTok nei giorni scorsi in il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, chiamato nella città degli amaretti dalle mamme che frequentano il giardinetto. Il video ha già totalizzato 34.000 visualizzazioni.

“Un parco che sarebbe anche belle, se fosse tenuto meglio. Noi a Ceriano in pochi giorni lo metteremmo a posto!” ha rimarcato Cattaneo. Molte volte le mamme di via Biffi aveva lanciato appelli sui social e sui giornali, rivolgendosi al Comune, ma sinora non è stato fatto molto per mettere in sicurezza spazi che ogni giorni vengono frequentati da tanti bambini. Nel video si vede l’erba alta, che è stata tagliata; per il resto sono testimoniati problemi che si trascinano da anni. L‘area siepe che viene utilizzata come wc, la recinzione della vecchia pista da pattinaggio a rotelle tutta rotta e pericolosa per i bimbi; addirittura una cabina elettrica aperta e nella quale chiunque può mettere le mani. E c’è pure una svastica realizzata su un muro con la vernice spray. “Cosa aspetta il Comune di Saronno ad intervenire?” si chiede Dante.

Con Dante a compiere il sopralluogo nel parchetto anche Michele Castelli, presidente di alcune associazioni onlus saronnesi. Sul degrado del parchetto anche Lega di Saronno è intervenuta, presentando una interpellanza all’Amministrazione comunale di centrosinistra.

24062023