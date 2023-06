x x

CARONNO PERTUSELLA – E’ un gradito ritorno il vero primo colpo di mercato della nuova Caronnese guidata dalla nuova proprietà. A guidare la compagine rossoblù nel campionato di Eccellenza 2023-2024 sarà infatti Roberto Gatti che torna a Caronno Pertusella con tanta voglia di fare bene: “Sono veramente contento di tornare a Caronno, è una piazza importante dove si lavora bene. Ho passato degli anni molto belli, ho conosciuto tante persone che avrò il piacere di rivedere. L’Eccellenza la conosco bene, negli ultimi anni ho avuto diverse esperienze. Sono qui per fare bene e so fin da subito che avrò il supporto di tutta la Società. Sono stato chiamato per per un progetto vincente e sono prontissimo per farne parte”.

Dopo aver giocato nelle giovanili del Barcanova, Gatti nel 1982 viene acquistato dal Varese Calcio dove milita per una stagione nel campionato Primavera prima di esordire a 18 anni in Serie B con la Prima Squadra. Nella stagione ’87-’88 approda al Football Club Lugano per poi passare al FC Chiasso ad inizio stagione ’90-’91. Nel corso del campionato ’93-’94, a causa di un grave infortunio alla cartilagine del ginocchio destro, a soli 29 anni, si vede costretto a rinunciare al calcio giocato ed interrompe la carriera da calciatore. Inizia l’esperienza da allenatore nel settore giovanile del Chiasso, nel 1995 gli viene affidata la panchina della prima squadra. Dal 1999 al 2001 allena la Primavera U21 del Lugano. Nello stesso periodo prende la guida della prima squadra. Nella stagione successiva torna a Chiasso. Nel 2002-2003 siede sulla panchina dello Stabio, in Seconda Divisione. Nel 2003-2004 si trasferisce ad Arona. Nel 2004 -2005 Gatti accetta di allenare il Cistellum. Dal 2005 al 2007 si vede impegnato per la causa del Vanzaghello, la stagione 2007-2008 lo vede invece di nuovo nel campionato di Prima Categoria Lombarda, ma questa volta con i colori della Marnatese. Nell 2009-2010 torna in Svizzera ed approda a Mendrisio. Dal 2010 torna a Marnate, dove al primo anno centra la vittoria del campionato di Promozione ed al secondo mantiene la categoria ottenendo la salvezza in Eccellenza. Il 2012 è l’anno di arrivo all’Inveruno, anche qui al primo anno è subito trionfo e la squadra stravince il campionato di Eccellenza qualificandosi in Serie D e vince la Coppa Italia di Eccellenza Lombardia. Il secondo anno è quello della conferma, dove non solo l’Inveruno partito per salvarsi espone un calcio spumeggiante, ma centra anche i Play off posizionandosi al quinto posto. Ad inizio stagione 2014, il Tecnico di Torino, soprannominato ‘lo svizzero’ per i suoi trascorsi, arriva alla Castellanzese. Nel 2015 torna per due stagioni alla guida del Mendrisio in Canton Ticino. La stagione 2017-2018 l’inizia alla guida del Legnano. Gatti termina la stagione tornando in Svizzera, ma questa volta a Vedeggio, conquistando la salvezza per il campionato di Seconda Divisione. Il 2018-2019 è l’anno della Vergiatese e riesce a ribaltare la situazione vincendo il campionato di Promozione. Dal 2019 al 2021 siede sulla panchina della Caronnese, nuovamente in Serie D, ottenendo un terzo posto al primo anno, senza disputare i Play off a causa della Pandemia Covid 19 e la decima posizione al secondo. Nel 2021 arriva a Sant’Angelo Lodigiano, con l’obiettivo di vincere il campionato di Eccellenza e come da tradizione centra l’obiettivo al primo anno. Ad inizio stagione ’22-’23 migra verso Paradiso in Seconda Lega Promotion Svizzera, ma dopo pochi mesi viene richiamato dal Sant’Angelo e torna in Italia per disputare il Girone D di Serie D, con l’obiettivo di salvare la squadra, cosa che succede puntualmente.