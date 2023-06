x x

SARONNO – I binari e le banchine sono ben illuminati e così il parcheggio e le vie adiacenti sembrano ancora più bui tanto che per muoversi è indispensabile farsi luce con il cellulare anche per evitare di cadere o inciampare.

Per l’ennesima volta i pendolari che frequentano lo scalo di Saronno Sud si trovano avvolti dal buio. Come successo altre volte in passato è saltata completamente l’illuminazione dell’area di sosta intorno allo scalo, che è indipendente da quella della stazione, e così il parcheggio è “avvolto nelle tenebre”.

“Già non è piacevole tornare in un parcheggio fondamentalmente deserto – spiega una pendolare – farlo completamente al buio dovendo farsi luce col cellulare non solo per aprire la macchina ma anche solo per arrivarci è davvero preoccupante. E’ un problema che dura da diversi giorni”. Come in passato diverse le segnalazioni fatte dai pendolari per chiedere la riaccensione delle luci sia per una maggior sicurezza sia per evitare cadute e infortuni.

