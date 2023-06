x x

SARONNO – Deve ancora essere collaudata prima di poter diventare una risorsa per i più piccoli ma da già bella mostra di sè l’altalena per disabili del parco di via Monte Santo.

Recentemente si è parlato molto di questo tipo di arredo dedicato ai più piccoli con disabilità in seguito al vandalismo che aveva messo ko l’unica altalena a loro dedicata nel parco di via Da Vinci al Matteotti.

L’associazione saronnese si era però già attivata con un service internazionale dedicato proprio ai servizi alla disabilità acquistando una seconda altalena della città di Saronno. Negli ultimi giorni è stata posizionata nel parco di via Monte Santo dove si trova già una pavimentazione ad hoc per ridurre ulteriormente il rischio di infortuni e incidenti ai piccoli fruitori.

Ora sarà necessario attendere l’ultimo collaudo tecnico e poi il club Lions guidato dal presidente Giancarlo Balzaretti potrà inaugurare il nuovo gioco e consegnarlo ai bimbi saronnesi.

