SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza italia Saronno in merito all’attività di ieri sabato 24 giugno.

Ieri sabato 24 giugno è stata la giornata di tesseramento e adesione a Forza Italia.

Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dal commissario regionale Alessandro Sorte e accolta prontamente da quello provinciale Pietro Zappamiglio, che ha riunito il nuovo coordinamento per organizzare in tempi brevi ì gazebo sul territorio varesino.

E Saronno c’è.

Cosi, a pochi giorni dalla scomparsa del presidente Silvio Berlusconi, Forza Italia scende in piazza per la campagna di adesione.

Ieri mattina il vice commissario cittadino Mariaelena Pellicciotta e un gran numero di militanti e simpatizzanti hanno partecipato al gazebo di FI, collocato in corso Italia, al fine di promuovere la campagna di tesseramento al partito e spiegare agli interessati le modalità per potersi iscrivere.

“In primis un atto di riconoscenza e ringraziamento per il nostro leader Silvio Berlusconi, appena scomparso – queste le parole del vice commissario Pellicciotta – e poi la forte volontà di portare avanti il suo/nostro progetto politico in città e sul territorio.

Queste le motivazioni che hanno spinto il nostro commissario regionale Sorte a promuovere una campagna di tesseramento a FI sull’onda della grande commozione, ammirazione e riconoscenza dell’intero Paese a Silvio Berlusconi, un indiscusso protagonista della società e storia degli ultimi decenni, che grazie ai suoi ideali liberali , cattolici e riformisti è stato punto di riferimento per moltissime persone. Importante anche che l’iniziativa si sia svolta in contemporanea su tutto il territorio lombardo e, per noi, della provincia di Varese. Dodici gazebo simultaneamente in dodici città del varesotto: erano anni che non capitava. Sono veramente contenta della grande affluenza di oggi, non solo da parte della delegazione di FI, che nell’ultimo anno è crescita tanto e si è molto rafforzata, ma soprattutto dall’interesse di molti cittadini che si sono fermati al gazebo per chiedere informazioni sull’adesione o semplicemente per scambiare due chiacchiere su Berlusconi e le problematiche cittadine. Continua, infatti, anche l’iniziativa ideata e promossa da FI Saronno della “Saronno che Vorrei” sulle istanze e richieste fatte dai cittadini per una città diversa e maggiormente vivibile. Un grazie a tutti ì participanti”.

Oltre ai membri del nuovo comitato provinciale, Giuseppe Anselmo e Silvia Mazzola, ha raggiunto il gazebo direttamente da Varese per un saluto il vice commissario provinciale Simone Longhini.

