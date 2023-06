x x

SARONNO – “Grazie per aver contribuito velocizzando l’iter a permettere ai bambini di disabilità di godersi da subito la propria estate al parco”. E’ arrivato, con tanto di foto, il ringraziamento della saronnese che un paio di settimane fa aveva segnalato il danneggiamento prima e la lunga attesa per la riparazione dell’altalena per disabili per parco di via Da Vinci.

LA SEGNALAZIONE

Tutto è iniziato dalla mancanza di rispetto e sensibilità di alcuni ragazzi che avevano rotto le cinghie dell’altalena nel parco nel cuore del quartiere Matteotti l’unica dell’intera città fruibile dai disabili. Le segnalazioni sono arrivate in Municipio e la risposta è stata che l’ordine dei pezzi di ricambio era stato fatto ma che ci sarebbero voluti sessanta giorni. Un tempo troppo lungo soprattutto per permettersi ai piccoli fruitori per godersi l’area verde e l’altalena d’estate.

Da qui l’appello, a cui ha dato volentieri spazio e visibilità ilSaronno, per un impegno ad accelerare l’intervento. “Oggi sono contentissima di dirvi che l’altalena è tornata ad essere operativa. Grazie dell’impegno che in sole due settimane ha restituito questo importante gioco al parco. Cercheremo come residenti di vigilare per evitare nuovi vandalismi con un grazie a chi è riuscito, malgrado la prima risposta, a velocizzare l’intervento”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione