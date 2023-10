SARONNO – “A luglio c’è stato un vandalismo ma noi residenti abbiamo recuperato il materiale e l’abbiamo fornito in Comune dopo le segnalazioni del caso. Eppure a distanza di quasi due mesi l’altalena non è ancora stata riparata. L’abbiamo già detto l’altra volta è una risorsa importante per il quartiere e la città… non è possibile avere un po’ di attenzione in più”.

E’ la residente del quartiere Matteotti che torna a chiedere attenzione ed un rapido intervento di manutenzione per l’altalena per disabili del parco di via Leonardo da Vinci. Il gioco è già stato al centro di un vivace botta e risposta tra cittadini e amministrazione ad inizio estate quando era stato vandalizzato e, malgrado la richiesta di riparazione presentata dai saronnesi, era stato preventivato un periodo di stop di oltre due mesi. Fortunatamente la riparazione è durata molto meno e i bimbi hanno potuto tornare ad utilizzarla.

Anche questo nuovo problema è nato con un vandalismo: ragazzi che hanno strappato le cinghie dell’altalena buttandole poi su un albero. Una residente le ha recuperate e ha chiesto al Comune di posizionarle di nuovo sull’altalena. “La prima risposta è stata di consegnare le cinghie alla famiglia della bimba disabile che abita in zona in modo che potesse usarle quando scende al parco ma giustamente il papà ha rifiutato perché il gioco deve essere fruibile da tutti”.

E ora? E ora, da fine luglio, l’altalena è ancora senza cinghie perchè “malgrado io le abbia consegnati in Comune” ancora l’intervento di manutenzione non è stato fatto. “Così la bimba è costretta ad andare ogni giorno al parco di via Monte Santo invece di giocare comodamente sotto casa”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione