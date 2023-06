x x

LIMBIATE – Lavori socialmente utili: questa la “pena” patteggiata dall’imputato ad un processo a Milano. Si occuperà di lavori socalmente utili, a disposizione del Comune di Limbiate che lo impigherà come imbianchino, per eseguire interventi per conto della municipalità. L’uomo dovrà occuparsi di questo incarico per 48 ore complessive. In questa direzione è andata infatti la richiesta di patteggiamento formulata dai sui legali ed accolta dal giudice, e che consentirà al diretto interessato per saldare il proprio debito con la giustizia.

Al termine del periodo previsto, si tratta di diverse settimane perchè è stato deciso di suddividere il periodo previsto in tranche di 8 ore, in sotanza un giorno alla settimana, il Comune relazionerà il tribunale sull’andamento della iniziativa.

