Limbiate, info comunali: c’è il servizio Whatsapp

LIMBIATE – “Con WhatsApp si possono ricevere informazioni e comunicazioni del Comune di Limbiate direttamente sul proprio smartphone”: lo ricorda l’Amministrazione civica limbiatese, che ha lanciato questo servizio.

Iscriversi è molto semplice: installa l’applicazione di Whatsapp sul proprio smartphone, memorizzare in rubrica il numero 3499072259 come “Comune di Limbiate“ ed invia un messaggio WhatsApp allo stesso numero (3499072259) scrivendo “ATTIVA SERVIZIO”: si riceverà un messaggio di benvenuto a conferma dell’iscrizione e l’utente inizierà a ricevere periodicamente informazioni e contenuti del proprio Comune.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Limbiate al seguente link:

https://comune.limbiate.mb.it/servizio-whatsapp/

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Limbiate mette a disposizione informazioni comunali tramite Whatsapp)

20062022