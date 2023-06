x x

SARONNO – Ricco di emozioni e partecipato così si può riassumere l’evento di Lilla Nigro organizzato questa settimana allo Sporting Club Saronno, presentato e rivolto all’universo femminile. L’amore ti fa bella il titolo della serata: “Il tema era l’amore verso l’intimo universo femminile e tutte le molteplici sfaccettature, come in un calendoscopio, dove la donna può esprimersi attraverso la musica, la poesia, la pittura, l’arte in generale; e la cura del benessere del corpo e della mente”

E ha concluso rivolgendosi alle presenti: “Vi ho voluto regalare un momento di amore per l’anima, attraverso questi meravigliosi mondi”.

Ad arricchire la serata la partecipazione di Antonio Fazio, attore e regista di teatro, che ha letto alcune poesie del poeta turco Nazim Hikmet, tra le quali “I tuoi occhi”, un canto d’amore e di esilio e di Luca Crespi, flautista saronnese dell’Albero musicale, che ha deliziato un pubblico tutto al femminile con le nobili note del suo flauto.

La serata si è conclusa con un conviviale intrattenimento nel verde.

