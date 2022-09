x x

SARONNO – Una saronnese alla Milano Fashion week. In occasione della Settimana della Moda il Festival dedica un Focus al tema della moda ecosostenibile, in compagnia di due stiliste che hanno fatto della sostenibilità ambientale la propria vocazione. In particolare interverranno Natasha Calandrino Van Kleef, creatrice del marchio etico NVK Daydoll, e la saronnese Lilla Nigro, dell’Atelier Virginio La Rocca, che crea capi e borse tessuti. Entrambe presenteranno la propria attività in un momento di alta moda, rigorosamente eco.

“La mia linea nasce un po per bisogno creativo – spiega la saronnese Lilla Nigro – molto per passione per la moda ma sicuramente per un profondo legame con le donne della mia famiglia come la mia mamma sempre elegantissima nelle sue gonne a ruota che spesso le rubato dall’armadio pet indossarle e sentirmi una vera Lady. Le mie creazioni sono tutti pezzi unici anzi spesso facciamo una creazioni su misura con la cliente che sceglie tutti i diversi elementi e io le realizzo”.

Tutto è nato a Saronno: “Durante il primo lockdown ho dato nuova vita ai tessuti d’arredo e ai campionari del nostro negozio di Milano – continua la saronnese – erano tessuti di grande valore anche se fuori produzione e quindi ho deciso dar loro una nuova vita valorizzando la loro grande qualità e ottimizzando l’uso delle risorse. La mia linea greeen di borse e gonne Lady Virgilla nasce dal profondo amore per i tessuti che mi ha trasmesso mio marito Virginio La Rocca che lavora bel campo dell’interior da più di 20 anni”

Stasera alle 17 alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini a Milano è prevista una sfilata anteprima dell’evento in programma lunedì 26 settembre nella medesima location. Sarà in dialogo con il focus sulla moda ecosostenibile tenuto in Fabbrica del Vapore, è a cura della saronnese, in collaborazione con Tessuti d’arredo e tendaggi di Virginio La Rocca. La stilista presenterà le proprie creazioni, in un piacevole momento di aperitivo tra spazi interni e giardino, accompagnata da musica dal vivo e dalla performance dell’artista Alice Vendramin, che dalle 14 in poi sarà presente in Atelier con una performance live di body painting, dedicata al tema del green e della natura.

Nel corso della serata si esibiranno i Lumar, del Centro Albero Musicale di Saronno, con una performance di musica tradizionale irlandese, e l’attore Antonio Fazio con un reading. Interviene Emanuela Carcano, giornalista e conduttrice televisiva.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn