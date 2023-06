x x

MOZZATE – SOLBIATE OLONA – Per permettere al personale sanitario di soccorre la conducente di una delle vetture coinvolte hanno dovuto togliere completamente la portiera dalla Space Star coinvolta nell’incidente. E’ stato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno oggi pomeriggio in Pedemontana.

Intorno alle 14 in direzione ovest tra Mozzate e Solbiate Olona si è verificato lo scontro tra due vetture. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha fatto accorre la polizia di stato per la gestione del traffico ma anche diversi mezzi di soccorso. Tre ambulanze, tra cui quella della Croce Rossa di Saronno, sono intervenuta con l’automedica per soccorrere tre donne. Dopo le prime cure sul posto sono state portate due in codice verde e una in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio.

I vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti dal distaccamento di Saronno, si sono occupati anche di mettere in sicurezza le due auto una Mitsubishi Space Star e un’Alfa Mito. L’intervento si è concluso intorno alle 16,30.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione