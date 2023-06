x x

SARONNO – Hanno utilizzato la serata “Partecipiamo” organizzata dall’Amministrazione comunale al quartiere Regina Pacis per chiedere l’eliminazione della discarica abusiva che ormai da tempo regna tra i palazzi di via Vecchia per Solaro.

Il riferimento va ai residenti dei palazzi che sono intervenuti nel corso dell’incontro: “La discarica con pezzi di bici un motorino a pezzi è lì ormai da tempo. E’ almeno un anno che l’abbiamo segnalata all’Amministrazione comunale con diverse mail ma non abbiamo mai avuto risposta”.

Effettivamente martedì mattina facendo un sopralluogo proprio nel cortile attorno alla sede degli arbitri di Saronno, dove indicato dalla saronnese, era possibile vedere tra l’erba alta sia le biciclette sia il motorino. Presenti anche scatoloni e qualche resto di lateri. Decisamente malmessi, decisamente abbandonati da tempo come dimostra l’erba ormai altissima che ormai li circonda. A rispondere alla richiesta della cittadina l’assessore all’Ambiente che ha chiesto di avere una dettagliata informazione in modo da intervenire.

