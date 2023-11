SARONNO – Ancora episodi di criminalità nelle stazioni della zona: l’altra notte i carabinieri dalle 23.30 in avanti, sono dovuti intervenire allo scalo di Ferovienord di “Saronno centro” in piazza Cadorna e poi in quello di Caronno Pertusella. Nelle due stazioni lungo la linea che collega Saronno a Milano si sono infatti verificate due rapine, che potrebbero avere lo stesso filo conduttore ovvero essere opera sempre dello stesso gruppo di extracomunitari. Sono stati presi di mira dei viaggiatori: si sa che a Saronno è stato derubato un ventenne, pure malmenato; per fortuna non ha riportato gravi lesioni.

Proprio nelle ultime ore i carabinieri della Compagnia di Saronno hanno arrestato uno straniero per una rapida sul Lodi-Saronno.

