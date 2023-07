x x

SARONNO – Vandali prendono a calci un cumulo di rifiuti, appello del Comune “Presentatevi in polizia locale”.

L’elisoccorso inviato dalla centrale operativa Areu è atterrato poco prima di mezzogiorno in via Grandi. L’intervento del personale sanitario specializzato è stato necessario per la caduta di un ciclista avvenuta in viale Lazzaroni qualche minuto prima di mezzogiorno.

Voleva rapinare il supermercato Aldi di Varese. Cercava di farsi consegnare il denaro in cassa ma è stato affrontato e bloccato da un dipendente fino all’arrivo dei carabinieri. E’ questa la prima ricostruzione, effettuata da alcuni testimoni, di quanto accaduto venerdì pomeriggio nel punto vendita nel quartiere Retrostazione.

Notte bianca, borseggiatori scatenati: via tre cellulari, un portafoglio e persino un borsello degli hobbisti.

03072023