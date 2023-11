SARONNO – Rapina nel retrostazione, una marocchina di 32 anni ed un suo connazionale di 34 anni avevano derubato una studentessa saronnese di 15 anni di un ciondolo con un piccolo brillante: in Corte d’Appello a Milano ora alla donna è stata confermata la pesante condanna già subita in primo grado, 5 anni e 6 mesi di reclusione; mentre al complice è stato concesso uno “sconto” a 3 anni e 6 mesi.

I fatti si erano verificati nel maggio dell’anno scorso in via Ferrari allo spalle della stazione di “Saronno centro”: la coppia straniera avvicinò la malcapitata studentessa, che dopo la scuola stava tornando a casa. La donna chiese una indicazione su come raggiungere una piazza di Saronno ed improvvisamente strappò dal collo la collana, la vittima fece resistenza e si ritrovò graffiata e con la maglietta in brandelli. Alla fine la ladra scappò con la refurtiva, assieme al complice che l’attendevca poco distante. Ma nel giro di poco i carabinieri risalirono ai responsabili di questo episodio.

10112023