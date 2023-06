x x

SARONNO – I problemi dell’Asst Valle Olona approdano a Montecitorio grazie ad un’interrogazione parlamentare a risposta scritta (la nr. 4/01228) presentata lo scorso 26 giugno dall’onorevole Devis Dori, del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) e rivolta al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e a quello della Salute, che recita così:

“Per sapere – premesso che:in un’area verde di 167 mila metri quadrati nel comune di Busto Arsizio è prevista la realizzazione del cosiddetto ospedale unico di Busto-Gallarate;

nel 2019, con delibera XI/1166, la regione Lombardia ha promosso l’accordo di programma per la realizzazione della sede unica ospedaliera, affidando ad Asst Valle Olona il compito di delineare una proposta progettuale;

nel 2022, con delibera n. XI/6018, la regione ha promosso un nuovo accordo di programma, dando avvio alla procedura di Vas per la trasformazione dell’area e stabilendo al 30 marzo 2023 il termine entro il quale doveva essere definito l’Accordo, termine ad oggi abbondantemente superato;

il costo dell’opera non è esattamente definito, ma le stime rese note nel corso del tempo hanno ipotizzato un costo tra 350 milioni e 500 milioni di euro;

a febbraio 2022 il direttore sanitario di Asst Valle Olona ha presentato il documento preliminare alla progettazione del nuovo ospedale, senza però dare indicazioni precise sul futuro degli ospedali esistenti;

nonostante i diversi anni di dibattito, permane la mancanza di un quadro corretto e completo della proposta di realizzazione il cui cantiere, da quanto si apprende, potrebbe avere avvio non prima del 2026;

la durata dei lavori per la realizzazione è stimata in almeno 8 anni: nel frattempo le strutture esistenti vengono progressivamente smantellate, a danno del servizio reso ai cittadini, a vantaggio della sanità privata insistente sul territorio;

nel frattempo gli esistenti ospedali di Gallarate e Busto Arsizio, come già sta avvenendo anche a Saronno, che rischia la chiusura per mancanza di turni nei reparti di anestesia e di rianimazione, vengono progressivamente depotenziati con la chiusura già nel 2021 dei reparti di urologia e otorino e il ridimensionamento di pediatria di Gallarate e la chiusura della neurologia e dell’oncologia di Busto e, ancora, nel 2023 la riduzione dell’attività di emodinamica e dei posti letto di terapia intensiva cardiologica di Gallarate e la conseguente difficoltà di garantire un corretto servizio di Pronto Soccorso;

il progetto, quindi, anche se solo sulla carta, potrebbe essere utilizzato da regione Lombardia come strumento per giustificare anzitempo e ingiustificatamente il depotenziamento delle 3 strutture di Gallarate, Busto e Saranno;

la mobilitazione per opporsi all’unico polo ospedaliero è partita fin dalle prime ipotesi di realizzazione attraverso svariate proteste, e comunicati, incontri con la cittadinanza e le forze politiche e raccolte firme di cittadini contrari al progetto;

particolarmente impegnati in questa battaglia sono il comitato «Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità pubblica» e il «comitato per il Diritto alla Salute del Varesotto»;

i Comitati cittadini chiedono che le risorse possano essere riversate verso il potenziamento e ammodernamento degli ospedali esistenti, per dare un’assistenza pubblica efficiente e maggiormente in prossimità della popolazione del territorio;

ad aggiungersi alle problematiche relative alla salute sono poi i futuri problemi di traffico veicolare che incideranno «su uno stato già critico specie nelle fasce orarie di punta» come evidenziato da rapporto ambientale elaborato a fine 2022 nel quale si ammette che «l’assetto viabilistico proposto (…) non è in grado di supportare pienamente la domanda del nuovo polo ospedaliero»;

il progetto infrastrutturale andrebbe infine ad insistere su un territorio in buona parte caratterizzato da boschi –:

se i Ministri interrogati non intendano adottare iniziative, per quanto di competenza, in raccordo con regione Lombardia e con le amministrazioni locali coinvolte, affinché si eviti che gli ingenti fondi regionali vengano utilizzati per il progetto del nuovo ospedale di Busto-Gallarate, in modo tale che si possano riversare sull’ottimizzazione dei già esistenti ospedali di Busto e di Gallarate, con un investimento sul personale sanitario a tutti i livelli e col potenziamento delle strutture della sanità territoriale, per attivare una efficace politica, di prevenzione delle malattie.”

Le grandi manifestazioni che – tra aprile e giugno – hanno riempito prima le piazze e poi i consigli comunali di Saronno e Gallarate non erano certo destinate a restare eventi isolati e locali. Il tema è quello del modello sanitario lombardo -cui sempre più si ispira, purtroppo, quello adottato da molte regioni italiane, eccessivamente incentrato sul ruolo dei privati, il finanziamento verso i quali penalizza gravemente le strutture e i servizi della sanità pubblica e, in ultima istanza, il diritto alla salute dei cittadini: è di oggi la notizia (fonte: Eurispes) per cui nel 2023 il 33% degli italiani (uno su tre) dovrà rinunciare alle cure mediche per motivi economici”

Per parlare di questi argomenti e aggiornare sulla situazione della sanità del nostro territorio l’appuntamento è fissato per venerdì 30 giugno 2023 alle 21 presso Villa Calcaterra, in via Magenta, 70 a Busto Arsizio, dove si svolgerà la serata di dibattito pubblico dal titolo “Sanità pubblica: ultima chiamata!”, in cui interverranno il deputato Devis Dori e i rappresentanti dei comitati territoriali Walter Mason (Comitato per il Diritto alla Salute del Varesotto) e Roberto Guaglianone (Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica).