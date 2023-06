x x

CISLAGO / TURATE – Ex statale Varesina bloccata all’altezza della zona al confine fra Cislago e Turate, con lunghe code, per un grave incidente stradale avvenuto alle 13.15 all’altezza dell’incrocio con via Fagnana in territorio turatese.

Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Cantù sono arrivate le ambulanze del Sos Uboldo e della Croce rossa di Lomazzo, l’auto-infermieristica ed è atterato l’elisoccorso in un terreno agricolo limitrofo. Sono in corso le operazioni di soccorso dei feriti mentre i tutori dell’ordine hanno subito avviato accertamenti sulla dinamica. Due le persone che hanno avuto necessità di cure mediche, non risultano in pericolo di vita. Sono un uomo di 36 anni ed una donna anche lei di 36 anni.

Seguono aggiornamenti.

(foto: le immagini della coda che si è formata in Varesina e dell’elisoccorso atterrato nei pressi)

29062023