CERIANO LAGHETTO / SARONNO – “Lascia sgomenti la notizia della chiusura della Gianetti Ruote di Ceriano e il conseguente licenziamento collettivo di oltre 150 dipendenti deciso unilateralmente dall’azienda. E quello che sconcerta maggiormente è la modalità, inaccettabile che un atto così grave per il futuro dei lavoratori avvenga con una fredda mail dopo il turno del sabato, senza che la proprietà abbia mai attivato un tavolo con le parti sociali e la Regione per ricorrere agli ammortizzatori sociali, disponibili e previsti dalle norme, e informato i sindaci della situazione sociale critica che si stava determinando”. Lo ha detto la deputata e coordinatrice regionale lombarda di Italia Viva, Maria Chiara Gadda, preannunciando la presentazione di una interrogazione parlamentare.

“Mi sono già mossa contattando il ministero del Lavoro, e sto formalizzando anche una interrogazione parlamentare affinché ci si possa tutti fare carico dell’esito di questa vertenza con senso di responsabilità. Dalla vicenda emergono diversi profili di incompatibilità con la normativa sui licenziamenti collettivi. Per altro, già a novembre 2020, le parti sociali chiedevano alla proprietà trasparenza rispetto al piano industriale, senza alcun riscontro. Occorre quindi convocare un tavolo urgente con l’azienda e i sindacati per attivare tutte le misure a salvaguardia dei lavoratori e chiarire finalmente in modo trasparente gli intendimenti dell’azienda rispetto al piano industriale per gli stabilimenti di Ceriano Laghetto e Carpenedolo. In un periodo così complesso e delicato non si possono mettere in ginocchio, da un giorno all’altro, centinaia di famiglie e un intero territorio”.

05072021