SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione in merito ai passi avanti del progetto Smartland Saronnese.

Era il 16 dicembre dell’anno scorso quando la Giunta Airoldi deliberava l’avvio del percorso ambizioso verso la Smart Land Saronnese. Un percorso che coinvolge, oltre a Saronno, anche Caronno Pertusella, Gerenzano e Turate, tutti insieme per un grande progetto che punta a trovare risorse pubbliche e private per la realizzazione di opere strutturali integrate in grado di garantire il rilancio dell’intera area nel prossimo decennio.

L’idea della “Smart Land Saronnese” nasce da uno studio condotto dall’Amministrazione saronnese, che ha evidenziato l’opportunità di progettazioni sovracomunali in quanto i corridoi tematici individuati interessano un territorio che comprende i Comuni limitrofi che hanno aderito. Portare avanti insieme filoni di sviluppo condiviso e sinergico non potrà che dare risultati più rispondenti alle esigenze di un’area vasta. Digitalizzazione, mobilità, rigenerazione urbana, infrastrutture pubbliche, riqualificazione di aree industriali dismesse spesso periferiche e quindi al confine tra Comuni, ma anche politiche economiche, energetiche e ambientali, sono tutti temi che ogni singolo Comune affronta, ma che necessariamente impattano e riguardano un ampio territorio tanto sovracomunale, quanto interprovinciale.

Questo è il progetto “Smart Land Saronnese”. La dimensione di investimenti che potrebbero arrivare sul territorio dei comuni aderenti è stimata in circa 200 milioni di euro in 9 anni. Dopo l’adozione della delibera sei mesi fa e l’adesione di tutti i Comuni protagonisti, è di circa un mese fa la determina e di questi giorni il lancio formale del primo passo operativo.

E’ stato pubblicato infatti sul sito del Comune il bando per l’affidamento, in concessione, dei servizi di consulenza/advisoring di natura economico finanziaria e di project management per la realizzazione del progetto integrato di sviluppo infrastrutturale ed economico, coesione sociale e territoriale, denominato appunto “Smart Land Saronnese”, finalizzato alla realizzazione di progetti strutturali integrati tramite un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST).

Tecnicamente si tratta di una proposta in Project Financing, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli appalti, che prevede attività servizi di assistenza per accesso ai fondi strutturali europei 2021-2027 e ad ogni altra misura di programmazione di investimento a livello regionale e comunitario attraverso l’individuazione dei bandi più idonei per l’intera area compresi, il Next Generation EU ed il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’importo del bando è di € 10.225.000 e chi lo vincerà li guadagnerà in percentuale rispetto ai finanziamenti che conquisterà direttamente da bandi europei. La durata della concessione è di 9 anni.



I documenti di gara sono disponibili su: www.comune.saronno.va.it e sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A. all’indirizzo: www.ariaspa.it. La procedura è stata pubblicata inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Albo Pretorio, sul sito internet dell’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Lombardia e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture.

