LOMAZZO – Al fine di consentire i lavori di messa in sicurezza del muro di cinta del Grande Parco Somaini (area feste) in questi giorni è disposta la circolazione a senso unico in via Cavour, nel tratto tra via Pravelli e via Monte Rosa.

Per Lomazzo si tratta di un’area del tutto “strategica”, di riferimento per tanti cittadini e per le associazioni del posto, per quanto concerne l’organizzazione di eventi ed iniziative pubbliche, in grado di richiamare anche gi abitanti di tutto il circondario.

(foto: messa in sicurezza del muro di cinta del Grande Parco Somaini (area feste); in questi giorni è disposta la circolazione a senso unico in via Cavour)

29062023