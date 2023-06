x x

SARONNO – Lo hanno percepito in tanti, anche all’interno della struttura ospedaliera di piazza Borella: il riferimento va a quanto successo ieri attorno alle 16, quando in zona ospedale è risultato chiaramente percepibile un odore insolito, che poteva assomigliare alla resina bruciata. Ma non è risultato alcun incendio e non ci sono state chiamate alle forze dell’ordine o ai vigili del fuoco.

Per il momento è stato impossibile stabilire la provenienza di quella strana puzza, da quelle parti non era mai capitato niente del genere. Non si segnalano comunque danni e nessuno si è presentato al pronto soccorso per eventuali problemi respiratori. Il mistero sulla puzza sospetta non è stato dunque per ora chiarito.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

30062023