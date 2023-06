x x

SARONNO – “Don Virginio Colmegna è tornato martedì a Saronno, sua città natale dove tante persone lo ricordano e gli sono amiche. In occasione della Festa della Ceramica e degli eventi di “Saronno Estate”, Don Virginio ha presentato in Villa Gianetti il libro I Fragili, pionieri della de-istituzionalizzazione, scritto insieme alle operatrici sociali Ornella Kaufmann e Vita Casavola e alla scrittrice Nicoletta Bortolotti”.

Inizia così la nota di lista Saronno Civica.

“È una raccolta di esperienze di vita vissute nella Casa di via Parpagliona di Sesto Marelli, una comunità dove persone con disagio psichico e sociale hanno trovato una casa e sono state accolte come individui unici e irripetibili con cui instaurare un dialogo e una relazione, e non perché “catalogati” come poveri, matti, disabili o migranti.

Don Virginio come tante altre volte è stato un pioniere, guidato dal concetto della de-istituzionalizzazione, in opposizione alla logica dell’istituto chiuso. Dopo quella esperienza ne sono seguite molte altre, tra cui la Casa della Carità di Milano. Non opere assistenziali, ma opere sociali, culturali e politiche. La politica dello “stare in mezzo”, del prendersi cura, riguarda infatti «tutta la comunità che vive in un territorio, a partire da chi in quella comunità si trova ai margini o in condizione di fragilità, non nella logica di contenerli, ma di cavar fuori il meglio possibile».

Questo è l’invito che Don Virginio ha rivolto a Saronno: resistere al cinismo, resistere all’ignoranza dilagante che teme la diversità, resistere all’ingiustizia per affermare i diritti.

La Tavola Rotonda riunita intorno a questi temi, organizzata dall’Assessorato alla Cultura, è stata coordinata dal dott. Teodoro Maranesi, già primario alla Psichiatria a Saronno, e ha suscitato molto interesse e partecipazione”

